Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

Компания Qualcomm представила новый стандарт быстрой зарядки Quick Charge 5.

Quick Charge 5 обеспечивает быструю зарядку по проводу более 100 Вт. Стандарт Quick Charge 5 предлагает зарядить аккумулятор смартфона с нуля до 50 процентов за пять минут.

По сравнению с технологии Quick Charge 4, новый стандарт на 70 процентов эффективнее и позволяет достичь снижения температуры нагрева при зарядке. Разработчики тестировали новый стандарт Quick Charge 5 на устройствах с двухэлементной батареей емкостью 4500 мАч. Тажке разработчики заявляют что, новая технология не ускорит износ аккумулятора.
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