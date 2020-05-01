Qualcomm представила новую технологию зарядки Quick Charge 3+

Qualcomm представила более быструю технологию зарядки Quick Charge 3+. Первыми чипами с быстрой зарядкой Quick Charge 3+ станут процессоры Qualcomm Snapdragon 765 и Snapdragon 765G.

Новая технология быстрой зарядки позволит заряжать от 0 до 50% за 15 минут. Это на 35% быстрее и на 9 градусов меньше по сравнению с предыдущим поколением, а также выгоднее по цене.

Qualcomm Quick Charge 3+ поддерживает подключение USB Type-A-C. Смартфон компании Xiaomi Mi 10 Lite Zoom будет оснащаться новой зарядкой. Компания планирует оснастить телефоны среднего класса до конца 2020 года.
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