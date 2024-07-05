Qualcomm сделает Snapdragon 8 Gen 4 слишком дорогим процессором

Исполнительный директор компании Qualcomm недавно намекнул, что мобильный процессор нового поколения Snapdragon 8 Gen 4 будет дороже, чем Snapdragon 8 Gen 3, так как переход на собственные ядра Oryon является крайне дорогим удовольствием даже для такого крупного производителя. К сожалению, очень сложно определить, насколько дорогим будет предстоящий процессор, поскольку, согласно последним данным от инсайдеров, производители смартфонов ещё не подавали заявки на поставки свежей системы на кристалле. Соответственно, эксперты считают, что даже партнёры Qualcomm могут сомневаться в эффективности интеграции чипа Snapdragon 8 Gen 4 в свои будущие флагманские устройства из-за чрезмерно высокой цены, которую будет сложно оправдать из-за незначительного прироста производительности.

Более того, стоит понимать, что переход с 4-нм техпроцесса на 3-нм от TSMC автоматически сделал Snapdragon 8 Gen 4 дорогим процессором, потому что это передовая технология и за производство кристаллов нужно платить внушительные деньги. Кроме того, руководство Qualcomm настаивает на разработке собственных ядер Oryon, что требует значительных инвестиций и усложняет производственные процессы. Естественно, компания из Сан-Диего захочет отбить эти расходы, и единственный способ остаться в плюсе — повысить цену на конечный продукт. Это сильно огорчает, потому что если чип действительно подорожает на 50-80 долларов, то флагманы нового поколения будут безумно дорогими.