Qualcomm создаст 5G-роутеры

2019-10-15, Автор - Влад Волошин; Продукт - Qualcomm; [29]
Рынок сотовой сети пятого поколения неумолимо развивается и растет. Буквально год назад мы говорили о том, что 5G технология будущего, а сейчас ни один флагман не выходит на рынок без поддержки данной технологии. Теперь производители пошли дальше и в Qualcomm, например, прямо сейчас работают над созданием чипа, который будет установлен в домашние роутеры. Чип называется Snapdragon X55 и он позволит вам поставить дома обычный роутер и подключить его, к примеру, к сотовой сети по новой технологии 5G. Технология позволит не бросать кабели и не думать о том, что скорость упадет из-за каких-то переменных. Вставили сим-карту или e-sim, подключили домашние устройства к роутеру и работаете. Правда, стоимость таких роутеров не уточняется.


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