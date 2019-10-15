Qualcomm создаст 5G-роутеры

Рынок сотовой сети пятого поколения неумолимо развивается и растет. Буквально год назад мы говорили о том, что 5G технология будущего, а сейчас ни один флагман не выходит на рынок без поддержки данной технологии. Теперь производители пошли дальше и в Qualcomm, например, прямо сейчас работают над созданием чипа, который будет установлен в домашние роутеры. Чип называется Snapdragon X55 и он позволит вам поставить дома обычный роутер и подключить его, к примеру, к сотовой сети по новой технологии 5G. Технология позволит не бросать кабели и не думать о том, что скорость упадет из-за каких-то переменных. Вставили сим-карту или e-sim, подключили домашние устройства к роутеру и работаете. Правда, стоимость таких роутеров не уточняется.