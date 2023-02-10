Qualcomm уже тестирует чипы Oryon

Некоторое время назад компания Qualcomm официально анонсировала свои новые процессоры линейки Oryon, которые будут построены на ARM-архитектуре и при этом предоставят новым устройствам внушительную производительность. Безусловно, пользователям такие устройства крайне интересны, потому что пользователи в этом случае получают производительный продукт с внушительным временем автономной работы, что, конечно, не может не радовать. И теперь инсайдеры сообщают, что компания Qualcomm уже начала тестировать планшеты на базе данного процессора и что результаты достаточно приятные. Конечно, пока что у нас нет никаких цифр и даже приблизительно говорить о реальной производительности рано, но компания работает весьма усердно.

Преимуществом процессоров Oryon будет именно низкое энергопотребление при достаточно внушительной производительности. Как и ноутбуки Apple, например, которые построены на базе ARM-технологии, грядущие планшеты и ноутбуки на базе Oryon смогут предоставить куда больше возможностей, нежели текущие микрочипы Intel и AMD, но будет ли достаточно софта под ARM-платформу, пока что неизвестно. Возможно, компания сможет реализовать достаточную поддержку со стороны крупных разработчиков, чтобы мотивировать другие компании работать в этом направлении, но на всё это нужно будет время. Даже Apple понадобилось целых два года, чтобы довести весь нужный софт до ума и перенести его на свою платформу без проблем и багов.
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