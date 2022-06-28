Qualcomm временно отказалась от чипов Samsung

После того, как Qualcomm перешла на TSMC и анонсировала Snapdragon 8 Plus Gen 1, предполагалось, что производитель процессора и Samsung никогда не договорятся о будущем партнерстве. К счастью, поскольку на следующей неделе 3-нм техпроцесс Samsung GAA будет запущен в пробное производство, деловые отношения между двумя фирмами все еще актуально. Qualcomm переключилась с Samsung и передала заказы на чипы TSMC, потому что корейский производитель страдал от процента выхода около 35 процентов для своего 4-нм процесса, тогда как TSMC, как говорили, имеет выход более 70 процентов, что делает его очевидным партнером, когда дело доходит до стабильные поставки чипов. Также считается, что 4-нм техпроцесс TSMC более энергоэффективен, а это означает, что Qualcomm может использовать технологию тайваньской компании для своевременных поставок Snapdragon 8 Gen 2, если у производителя не возникнет проблем.

В отчете The Elec говорится, что Qualcomm показала образец своей 3-нм конструкции TSMC раньше, чем Samsung, потому что последняя продолжала сталкиваться с проблемами производительности своего 3-нм процесса GAA. Сообщается, что TSMC уже начнет массовое производство Apple M2 Pro и M2 Max по своей 3-нм технологии в конце этого года, и если эти заказы помешают будущим поставкам Qualcomm, она может добавить Samsung в качестве потенциального партнера по литейному производству. Также сообщается, что Qualcomm зарезервировала для Samsung 3-нм техпроцесс GAA. В отчете утверждается, что производитель чипов из Сан-Диего может в любое время ознакомиться с передовыми технологиями Samsung и принять решение на основе этого прогресса.