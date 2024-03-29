RCS появится в iPhone 16 уже осенью этого года

В прошлом ноябре компания Apple согласилась поддерживать протокол связи RCS на iPhone — это произошло после многих лет, в течение которых Google и другие крупные компании просили реализовать поддержку этой технологии. Здесь стоит отметить, что протокол RCS добавляет функции, которые сейчас присутствуют в iMessage, для сообщений, отправленных между устройствами независимо от их производителя. К сожалению, компания Apple заявила, что RCS появится на iPhone «позже в следующем году, но сегодня Google уточнила более конкретный срок запуска новой технологии — речь про осень 2024 года. Вероятно, производитель решил сделать анонс новой функции вместе с презентацией операционной системы iOS 18, которая пройдёт 10 июня текущего года, но релиз нововведения состоится только с запуском смартфонов серии iPhone 16.

Возможно, когда компания Apple внедрит данную технологию в собственных смартфонах, другие компании тоже начнут более активно работать в этом направлении и тогда формат RCS станет достаточно популярным, дабы им хотя бы кто-то пользовался. На текущий момент формат привычных СМС-сообщений уже давно перестал быть чем-то востребованным — вы, вероятно, скорее напишете сообщение в мессенджере, чем будете отправлять обычный текст по СМС. Но в будущем это могут изменить крупные игроки рынка, что в целом достаточно интересная тенденция — тогда у мессенджеров будет больше причин активно развиваться и добавлять свежие функции на рынок.