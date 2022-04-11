RDNA 3 "уничтожит" Nvidia благодаря улучшенной производительности и привлекательной цене

Новая утечка предполагает, что Navi 33 будет иметь лучшую производительность и меньшее энергопотребление, чем RX 6900 XT. По слухам, Navi 33 будет представлен в RX 7700 XT на основе 6-нм узла с монолитным кристаллом. Ожидается, что Navi 33 будет иметь 128 МБ кэш-памяти Infinity, нельзя исключать возможность наличия 256 МБ Infinity Cache.

Navi 33 будет предлагать производительность растеризации наравне с Navi 21. Navi 33 будет иметь производительность выше, чем у RX 6900 XT. Согласно MLID, производительность Navi 33 будет на уровне RX 6900 XT. Производительность трассировки лучей увеличится в сравнительно большей степени. Чтобы убедиться, что Navi 33 является графическим процессором среднего уровня, AMD решила сократить некоторые функции. Источники утверждают, что чип будет поставляться только с 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной. Ожидается, что скорость памяти составит 18 Гбит/с, поскольку источники считают, что 20 Гбит/с и 22–24 Гбит/с будут скоростями среднего и высокого уровня в будущем. Далее, как сообщается, Navi 33 будет иметь 8 линий PCIe 5.0 и бюджет мощности 180–230 Вт. По словам нескольких инженеров AMD, RDNA 3 «уничтожит Nvidia по эффективности во всей линейке».
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