RED начинает поставки давно задержавшегося титанового Hydrogen One

Компания RED наконец добралась и до поставок смартфона Hydrogen One в титановом корпусе за $ 1595. Хорошая новость заключается в том, что если вы предварительно заказали дорогую титановую версию, когда она была впервые анонсирована в 2017 году, вам не придется платить. RED отправляет их бесплатно в качестве извинения ранним клиентам.

Hydrogen One известен своим 5,7-дюймовым QHD (1440 x 2560) голографическим ЖК-дисплеем, который позволяет просматривать определенный контент в 3D без специальных очков. Внутри мобильная платформа Snapdragon 835, 6 ГБ памяти,Титановая версия получила 256 ГБ флэш-памяти, тогда как в стандартной объем памяти равен 128 ГБ. Также устройство оснащено большой батареей на 4500mAh и предустановленной, уже устаревшей, Android 8.1 Oreo.