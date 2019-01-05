RED показала Lithium

Компания RED показала свою новую камеру Lithium, которая создана для съемки видео в 3D. Данная камера пока что не получила официальной цены, но нужно понимать, что это довольно дорогой продукт, как и все остальные камеры данного бренда. Помимо этого, для съемки видео в данном формате вам еще нужен фирменный смартфон данной компании, который тоже стоит немалых денег. Так что итоговый результат о качестве записи видео узнают лишь те, кто потратит на это несметное количество денег. То есть, новинка создана исключительно для профессионалов, которые делают контент на очень высоком уровне. Для обычных пользователей технология не будет доступной даже в ближайшие пять-десять лет при нынешнем темпе развития смартфонов и таких вот камер.