ROCCAT представила игровые мыши серии Burst Pro и Burst Core

ROCCAT представила игровые мыши серии Burst Pro и Burst Core.

Игровая мышь серии Burst Pro оснащена новым оптическим переключателем Titan Optical Switch, который обеспечивает молниеносную отзывчивость и точность. Переключатели предлагают в 100 раз быстрее отклик, чем стандартные механические мыши.

Мыши серии Burst Pro и Burst Core спроектированы в симметричной и эргономичной форме. Burst Pro очень легкая, благодаря конструкции с отверстиями. Переключатели мышей имеют большой срок службы до 100 миллионов нажатий.

Мышки доступны в цветах Ash Black и Arctic White. В моделях Burst Pro используется оптический датчик ROCCAT Owl-Eye с настраиваемым разрешением до 16000 точек на дюйм. Игровая мышь Burst Core оснащена сенсором PAW3331 PixArt с разрешением 8500 точек на дюйм.

Стоимость мыши ROCCAT Burst Pro составляет 64.65 долларов, а Burst Core будет доступна с 16 ноября по цене 32.32 долларов.
Комментарии и отзывы ROCCAT Burst Pro и Burst Core
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