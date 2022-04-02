ROCCAT представляет легкую беспроводную мышь Burst Pro Air

ROCCAT расширяет линейку игровых мышей ROCCAT PRO облегченной версией Burst Pro — ROCCAT Burst Pro Air. Мышь оснащена беспроводным подключением и имеет легкий и уникальный водо- и пыленепроницаемый корпус Bionic Shell весом 81 грамм.

Burst Pro Air оснащена быстрыми оптическими переключателями ROCCAT Titan, рассчитанными на 70 миллионов нажатий, и оптическим сенсором ROCCAT Owl-Eye с разрешением 19 000 точек на дюйм и 400 IPS.

Мышка обеспечивает до 100 часов игры, а 10-минутная быстрая зарядка обеспечивает 5 часов игрового использования. Беспроводное подключение Burst Pro Air и производительность батареи управляются технологией Stellar Wireless от ROCCAT.

Встроенная память мыши ROCCAT Burst Pro Air позволяет сохранить до 5 профилей. Съемный кабель Phantom Flex с быстрой зарядкой USB-C.

ROCCAT Burst Pro Air будет поступит в продажу в конце апреля в черном и белом варианте по цене от 99,99 долларов.