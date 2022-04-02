ROCCAT выпускает игровую мышь Kone XP

ROCCAT объявила о выпуске игровой мыши Kone XP.

Новинка имеет 15 программируемых кнопок, чтобы удовлетворить игроков MMORPG-проектов. Всего доступно 29 различных функций кнопок благодаря технологии Roccat Easy-Shift[+], кроме того, как правая, так и левая кнопки используют переключатели Titan Optical, рассчитанные на скорость срабатывания 0,2 мс и долговечность до 70 миллионов нажатий.

Система RGB-подсветки Kone XP состоит из 22 светодиодов с 8 режимами освещения. В качестве датчика Roccat выбрала собственный оптический датчик Owl-Eye с разрешением 19 000 точек на дюйм (на основе PixArt PAW3370). Настроить игровую мышь можно с помощью программного обеспечения ROCCAT Swarm. ROCCAT Kone XP оснащена кабелем PhantomFlex и поддерживает технологию NVIDIA Reflex Analyzer.

Рекомендованная стоимость мыши ROCCAT Kone XP составляет 89,99 долларов.