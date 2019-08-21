ROG Rampage VI Extreme Encore - новинка от Asus

Компания Asus представила новую игровую материнскую плату ROG Rampage VI Extreme Encore. Новинка заменит оригинальную модель ROG Rampage VI Extreme и расположится на ступеньку ниже Extreme Omega.

Новая материнская плата выполнена в форм-факторе EATX, но с небольшими изменениями компоновки. Был удалён порт U.2, в то время как некоторые параметры подключения получили значительные обновления. Прежде всего, Extreme Encore поддерживает Wi-Fi 6 (802.11ax) WLAN, тогда как, для сравнения, Extreme Omega имеет более старый стандарт 802.11ac. Также имеется порт USB 3.2 Gen 2x2 со скоростью передачи данных 20 Гбит/с.

Также компания переработала блок VRM по сравнению с оригинальной Rampage VI Extreme. Новая Extreme Encore оснащена 16 фазами питания, большим радиатором с двумя вентиляторами. Подсистема памяти использует 4-фазное питание (2 + 2). Компоновка слотов расширения также стала более удобной. Остальной набор функций платы идентичен Extreme Omega.

Ожидается, что цена на Asus ROG Rampage VI Extreme Encore составит $650.