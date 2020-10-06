RTX 3080 и RTX 3090 в дефиците

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что новые видеокарты компании NVIDIA будут находится в дефиците из-за того, что первые партии оказались не очень крупными, а желающих получить новую видеокарту крайне много. Теперь появилась официальная информация о том, что дефицит и правда будет, более того, RTX 3080 и RTX 3090 будут в дефиците даже до 2021 года, так как производитель не может сейчас резко увеличить количество производимых видеокарт, а покупатели продолжают приобретать новинку в ускоренном темпе. Так что если вы хотите получить новинку прямо сейчас, то стоит оформить предварительный заказ или что-то в таком духе, ведь иным способом получить устройство будет крайне тяжело. Ожидаем новостей по этому поводу.

Комментарии и отзывы RTX 3080 и RTX 3090
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