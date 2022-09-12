NVIDIA GeForce RTX 4060 получит производительность на уровне RTX 3070

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что будущее поколение видеокарт компании NVIDIA будет невероятно производительным. Безусловно, это очень понравилось потенциальным покупателям, которые давно ждут видеокарты по разумной цене и теперь, если верить инсайдерам, могут получить производительное решение. Правда, как позже оказалось, NVIDIA готовит более высокую производительность далеко не для всех видеокарт, которые сейчас находятся в производстве. На самом деле только флагманские карты получат значительный прирост производительности, ведь именно они будут двигателем продаж новой линейки RTX 40. У остальных моделей мощность будет не такой уж высокой — та же RTX 4060, если верить тестам, находится на уровне RTX 3070.

При этом нужно понимать, что на момент презентации компания NVIDIA представит только RTX 4090 и, вероятно, RTX 4080, так что ей нужно чем-то закрыть окно доступных видеокарт, пока не придёт январь и релиз более простых видеокарт новой серии. Специально для этого производитель достал из своих старых запасов графические чипы, которые дополнят памятью нового поколения и совершенно спокойно отправят в продажу. Конечно, эти видеокарты будут продаваться по более доступным ценам, нежели оригинальная розничная цена, но всё равно это довольно странный поступок со стороны компании. Почему бы просто сразу не выпустить RTX 4060 на рынок и тем самым не дурить пользователям голову. Возможно, ответ узнаем уже 19 сентября.