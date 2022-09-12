NVIDIA GeForce RTX 4060 получит производительность на уровне RTX 3070

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что будущее поколение видеокарт компании NVIDIA будет невероятно производительным. Безусловно, это очень понравилось потенциальным покупателям, которые давно ждут видеокарты по разумной цене и теперь, если верить инсайдерам, могут получить производительное решение. Правда, как позже оказалось, NVIDIA готовит более высокую производительность далеко не для всех видеокарт, которые сейчас находятся в производстве. На самом деле только флагманские карты получат значительный прирост производительности, ведь именно они будут двигателем продаж новой линейки RTX 40. У остальных моделей мощность будет не такой уж высокой — та же RTX 4060, если верить тестам, находится на уровне RTX 3070.

При этом нужно понимать, что на момент презентации компания NVIDIA представит только RTX 4090 и, вероятно, RTX 4080, так что ей нужно чем-то закрыть окно доступных видеокарт, пока не придёт январь и релиз более простых видеокарт новой серии. Специально для этого производитель достал из своих старых запасов графические чипы, которые дополнят памятью нового поколения и совершенно спокойно отправят в продажу. Конечно, эти видеокарты будут продаваться по более доступным ценам, нежели оригинальная розничная цена, но всё равно это довольно странный поступок со стороны компании. Почему бы просто сразу не выпустить RTX 4060 на рынок и тем самым не дурить пользователям голову. Возможно, ответ узнаем уже 19 сентября.
Характеристики NVIDIA GeForce RTX 4080 слили в сеть…
Ожидается, что NVIDIA GeForce RTX 4080 будет использовать урезанную конфигурацию графического процессора …
NVIDIA GeForce RTX 4090 выйдет в релиз в октябре…
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 с флагманским графическим процессором AD102 будет выпущена в октябре э…
Представлены видеокарты INNO3D GeForce GTX 1630 GDDR6 TWIN X…
INNO3D представила видеокарты INNO3D GeForce GTX 1630 GDDR6 TWIN X2 OC и COMPACT. Новинки используют архи…
Видеокарта Intel Arc A750 оказалась мощнее конкурентов…
Intel опубликовала последние игровые тесты видеокарты Arc A750 для широкого спектра игр, использующих DX1…
Видеокарты NVIDIA подешевели вдвое…
За несколько месяцев цены на графические процессоры, особенно на графические карты последнего поколения N…
AMD выпустила драйвер для Radeon HD 7970 спустя 11 после рел…
Десятилетняя и первая в мире видеокарта AMD с поддержкой DX12, Radeon HD 7970, получила фирменный драйвер…
Обзор ZOTAC RTX 3060 Ti Apocalypse GOC-X. Видеокарта с Алиэк…
Не так давно мы провели тестирование видеокарты …
ASRock готовит к релизу видеокарту Arc A380 Challenger…
ASRock больше не собирается быть эксклюзивным партнером AMD, поскольку на фото изображена будущая видеока…
Обзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 StormX (NE63050019P1-190AF). Тесты компактной видеокарты
Лучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в РоссииЛучшие видеокарты NVIDIA в июне и июле 2022. Самое время для покупки в России
Обзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с AliexpressОбзор COLORFUL GeForce RTX 3080 LHR Advanced. Тесты видеокарты с Aliexpress
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Лучшие видеокарты Radeon летом 2022. Крах криптовалюты - лучшее время для сборки игрового ПКЛучшие видеокарты Radeon летом 2022. Крах криптовалюты - лучшее время для сборки игрового ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor