RTX 4090 попала в чарты Steam с 0,26%

Многие аналитики и информационные издания строят свою статистику на основе чартов Steam, потому что это огромная платформа и буквально у каждого геймера в мире есть клиент данной платформы, что позволяет определять количество того или иного железа, используемого игроками. Ведь у Steam есть функция сбора информации о характеристиках системы пользователя, которая потом в анонимном формате отправляется в общую базу данных — так компания может примерно понимать, сколько видеокарт или процессоров той или иной модели используют пользователи со всего мира. И вчера в статистике Steam появилась видеокарта RTX 4090, которая сейчас занимает 0,26% от всех видеокарт, которые зарегистрированы в статистике данного магазина видеоигр.

На текущий момент это безумно мизерное количество видеокарт, которое можно сопоставить с видеокартами десятилетней давности — количество флагманских видеокарт NVIDIA находится на уровне видеокарт, которые скоро можно будет отправить в музей. И это спустя три месяца с момента анонса данных видеокарт и неофициального старта их продаж. Безусловно, модель дорогая, она создана специально для энтузиастов и не может похвастаться огромными продажами, как «народные» видеокарты, но всё равно нам кажется, что 0,26% от всех видеокарт — слишком мало. Возможно, когда видеокарта немного спустится в цене, можно будет говорить о повышении популярности среди аудитории геймеров, но пока что видеокарта RTX 4090 стоит слишком уж дорого.
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