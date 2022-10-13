RTX 4090 позволяет играть в 8К

Как только видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 Founder Edition отправилась в продажу, в сети появились первые тесты данной модели, которые оказались более чем привлекательными. Дело в том, что эта видеокарта благодаря поддержке технологии DLSS 3 в некоторых видеоиграх действительно способна выдавать частоту кадров свыше 500 FPS, чего, конечно многим не нужно. На самом деле 240 FPS более чем достаточно даже для киберспорта и соревновательных шутеров, не говоря уже про более простые видеоигры. И если видеокарта нового поколения может выдавать в 4К 500 кадров в секунду, то было бы логично подключить к ней 8К-монитор и получить совершенно новый уровень детализации и плотности пикселей, ведь это уже совсем другая история.

К сожалению, 8К-мониторов на рынке практически нет, но энтузиастам удалось найти соответствующее оборудование и провести ряд тестов. Оказалось, что видеокарта способна демонстрировать от 60 до 90 кадров в секунду в 8К-разрешении благодаря технологии DLSS 3, так что да, эра 8К-гейминга вполне может наступить в ближайшее время. Правда, в этом поколении ждать на мгновенный переход от 4К к 8К не стоит, так как умеет выдавать стабильную частоту кадров только видеокарта топового уровня, тогда как базовые модели на подобную производительность ещё не способны. Но вот в следующем поколении видеокарт можно будет смело говорить о том, что 8К-гейминг уже стоит у порога, так как просто играть в 4К уже будет скучно и мощность будет простаивать.
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