RTX 4090 позволяет играть в 8К

К сожалению, 8К-мониторов на рынке практически нет, но энтузиастам удалось найти соответствующее оборудование и провести ряд тестов. Оказалось, что видеокарта способна демонстрировать от 60 до 90 кадров в секунду в 8К-разрешении благодаря технологии DLSS 3, так что да, эра 8К-гейминга вполне может наступить в ближайшее время. Правда, в этом поколении ждать на мгновенный переход от 4К к 8К не стоит, так как умеет выдавать стабильную частоту кадров только видеокарта топового уровня, тогда как базовые модели на подобную производительность ещё не способны. Но вот в следующем поколении видеокарт можно будет смело говорить о том, что 8К-гейминг уже стоит у порога, так как просто играть в 4К уже будет скучно и мощность будет простаивать.