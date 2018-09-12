Работающий Huawei Mate 20 Pro засветился на фото

Сетевые источники опубликовали новое живые фото смартфона Huawei Mate 20 Pro, который еще не был представлен официально. На этот раз флагман был запечатлен с включенным экраном и без защитного чехла. Предполагается, что в вырезе экрана найдет применение 24-Мп фронтальная камера и система трехмерного сканирования лиц. Также устройству прочат тройную основную камеру, созданную в сотрудничестве с компанией Leica, сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей, и фирменный чипсет Kirin 980. Официальная презентация Huawei Mate 20 Pro и Mate 20 должна состояться 16 октября.