Работающий Huawei Mate 20 Pro засветился на фото

2018-09-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei Mate 20 Pro; [82]
Сетевые источники опубликовали новое живые фото смартфона Huawei Mate 20 Pro, который еще не был представлен официально. На этот раз флагман был запечатлен с включенным экраном и без защитного чехла. Предполагается, что в вырезе экрана найдет применение 24-Мп фронтальная камера и система трехмерного сканирования лиц. Также устройству прочат тройную основную камеру, созданную в сотрудничестве с компанией Leica, сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей, и фирменный чипсет Kirin 980. Официальная презентация Huawei Mate 20 Pro и Mate 20 должна состояться 16 октября.


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