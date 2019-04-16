Radeon RX 3080 попала в интернет

Длительное время на просторах интернета обсуждали новую видеокарту Radeon RX 3080 и ее возможности. Теперь в сети появилась информация о графическом ускорителе, которая даст вам возможность оценить новинку задолго до официального анонса и релиза. В режиме разгона видеокарта выдает тактовую частоту в 1,8 гигагерца на графическом процессоре. То есть, получается очень мощная карта, ведь далеко не все современные модели могут похвастаться подобным уровнем производительности. Информации о встроенной памяти нет, хотя мы не сомневаемся, что там все будет хорошо. А вот цена, если верить инсайдерам, будет просто космически привлекательной. Новинку будут продавать за 259 долларов! Для современного рынка это очень приятная цифра.