Radeon RX 5500 попала на фото

На просторах интернета появились первые изображения неэталонной видеокарты Radeon RX 5500, которая выглядит очень даже привлекательно, стильно и дорого. Конечно, пока что говорить мы можем лишь о дизайне корпуса и системе охлаждения, ведь о самих характеристиках видеокарты информации нет вообще. С другой стороны, от эталонных видеокарт новинка будет отличаться лишь немного более высокими тактовыми частотами и прочими важными бонусами, которые многим настолько интересны. Подождем уже официального анонса и тогда, имея на руках полные характеристики и стоимость продукта, будем спокойно обсуждать конкуренцию с другими устройствами на рынке. Все же это весьма ожидаемая видеокарта и ее характеристики очень много кого интересуют.