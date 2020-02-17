Radeon RX 5600 XT в исполнении Asus

Radeon RX 5600 XT должны составить конкуренцию видеокартам Nvidia RTX 2060.

Видеокарта использует тот же чип что и RX 5700 и стандарт PCI Express 4.0. Объем памяти составляет 6 Гб GDDR6. Тактовые частоты 1670 МГц, частота в режиму OC будет 1770 МГц. Видеокарта обеспечивает максимальную производительность в разрешении 1080p.

Длина модели 303,7 мм. Производитель оснастил карту вентилятор Axial-tech с более длинными лопастями. Конструкция занимает 2,7 слота и оснащена Dual BIOS. Усиленная рама исключает изгиб видеокарты. Производитель улучшил систему охлаждения, используя твердотельные полимерные конденсаторы. Видеокарта доступна для заказа по цене 415 евро.