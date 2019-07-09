Radeon RX 5700 не работает с райзером

В сети появилась информация о том, что новые видеокарты Radeon RX 5700 не дружат с райзерами. Да, не с райзенами, а именно с райзерами — это специальный аксессуар, который позволяет устанавливать видеокарту не непосредственно в материнскую плату, а по специальной шине. Благодаря этому можно выставлять видеокарту лицевой стороной к прозрачной стеклянной панели, работать с криптовалютой на фермах и так далее. Вот только новинка пока что отказывается работать с данным аксессуаром, что немного разочаровало потенциальных покупателей. Хотя, вероятно, в ближайшее время выйдет патч или целый драйвер, который исправит данную проблему. Остается ждать и надеяться, что данная проблема не потребует от производителя много времени на устранение.