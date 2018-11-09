Radeon RX 590 отлично разгоняется

2018-11-09, Автор - Влад Волошин; Продукт - Radeon RX 590; [28]
В сети длительное время гуляет информация о видеокарте Radeon RX 590, которую AMD вроде как должна анонсировать в ближайшее время. Пока что информация подается в виде слухов, но уже есть скриншоты с разгоном данной модели. Из коробки вы получаете частоту графического процессора в 1576 МГц, но без труда можно увеличить ее более чем на 100 МГц. При этом не используется никакого дополнительного охлаждения, просто в фирменном приложении добавляете частоты и все работает стабильно. Вероятно, если карта будет более-менее доступной, то при таком потенциале к разгону у нее будет громадная армия фанатов, желающих купить видеокарту и играть на ней в современные игры. Остается лишь ждать официального анонса, который должен состояться до конца этого года.


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