Rapoo VH300 выглядит очень круто

Официально представлена новая играя гарнитура Rapoo VH300, которая выглядит довольно стильно и дорого. У корпуса нет ничего лишнего — только оголовье из мягкой экологической кожи и рамка из металла, никаких дополнительных элементов, которые бы мешали или раздражали. Амбушюры здесь мягкие и приятные, они полностью закрывают ваше ухо и изолируют его от посторонних шумов, что тоже довольно полезно в массе ситуаций. Есть микрофон на гибкой штанге и виртуальное 7.1-звучание, которое позволяет в играх слышать врагов более четко и понимать, откуда враг топает. Вообщем, это отличное решение, вот только стоимость пока что не называют. Будем надеяться, что вскоре ситуация изменится и можно будет более детально говорить о потенциальных конкурентах данной гарнитуры.