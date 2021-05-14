Раскрыт дизайн Samsung Galaxy A22 5G и Galaxy A22 4G

Сетевые источники опубликовали качественные рендеры смартфонов Samsung Galaxy A22 5G и Galaxy A22 4G, которые еще не были представлены официально. Младшая модель получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением HD+ и кадровой частотой 60 Гц, восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G80, селфи-камеру на 13 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями на 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, подэкранный дактилоскоп, а также корпус толщиной 8,5 мм и массой 185 граммов.

Galaxy A22 5G отличается IPS-панелью, процессором MediaTek Dimensity 700, тройной камерой с датчиками разрешением 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также боковым сканером отпечатков пальцев. Обе модели смогут похвастаться батареей на 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт.

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