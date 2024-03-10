Раскрыт дизайн флагманского смартфона Honor Magic6 Ultimate

Компания Honor опубликовала первые изображения смартфона Magic6 Ultimate, который еще не был представлены официально. Отметим необычный дизайн блока основной камеры, который довольно значительно отличается от камеры Magic6 Pro. Предполагается, что последний и будет лежать в основе Magic6 Ultimate, но с немного улучшенными характеристиками.

Напомним, что Honor Magic6 Pro характеризуется 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2800:1280 пикселей, кадровой частотой 1-120 Гц LTPO, глобальной пиковой яркостью 1600 нит и ШИМ-регулировкой 4320 Гц, селфи-камерой с модулем на 50 Мп и датчиком TOF, основной камерой с модулями разрешением 50-Мп (датчик OmniVision OVH9000, оптика с переменной диафрагмой F1.4/2.0 и OIS), 50 Мп (сверхширик) и 180 Мп (2,5-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батареей ёмкостью 5600 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 66 Вт соответственно, поддержкой спутниковой связи и фирменной прошивкой MagicOS 8.0 на базе Android 14. В Европе смартфон стоит 1300 евро.