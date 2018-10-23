Раскрыта стоимость смартфона Meizu Note 8

На просторах китайской социальной сети Weibo появилось изображение с ценой на смартфон Meizu Note 8, который еще не был представлен официально. Если верить утечке, то одна из версий будет стоить в Китае 215 долларов. Можно предположить, что младшая версия обойдется в 170 долларов, а старшая – $250. Напомним, что смартфону прочат чипсет Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, сдвоенную основную камеру с датчиками разрешением 12 Мп и 5 Мп, а также объективом с диафрагмой F/1,9, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор на 3600 мАч и предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Официальная презентация Meizu Note 8 запланирована на 25 октября.