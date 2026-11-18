Раскрыты характеристики смартфона OnePlus Turbo 7 Pro

Грядущий смартфон OnePlus Turbo 7 Pro прошёл сертификацию китайского регулятора 3C под номером модели PYP110 — документация практически подтверждает поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт. Сертификация появилась после предыдущей утечки характеристик, согласно которой смартфон получит аккумулятор ёмкостью не менее 9000 мАч. Более того, по имеющимся данным, инженерный образец устройства оснащён батареей на 10000 мАч. Также OnePlus Turbo 7 Pro приписывают плоский 6,78-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 185 Гц. В основе устройства должен лежать 3-нанометровый процессор Qualcomm SM8845 Pro, который связывают с ещё не представленным Snapdragon 8 Gen 5 Pro. Основная камера, предположительно, получит сенсор на 200 Мп увеличенного физического размера.

Для сравнения, OnePlus Turbo 6 вышел в январе с аккумулятором на 9000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. Переход на 100 Вт станет заметным улучшением. Такая мощность также позволит новинке сравняться с представителями серии OnePlus Ace 7, которые оснащаются аккумуляторами на 9000 мАч и поддерживают зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт. Сама OnePlus пока не подтвердила название смартфона, его характеристики, стоимость и дату выхода. В предыдущей утечке устройство описывалось как модель для мобильных геймеров и пользователей, которым особенно важна продолжительная автономная работа. Вероятно, презентация уже совсем скоро — тогда будут известны все детали.