Раскрыты характеристики смартфона Xiaomi 18

Сегодня компания Xiaomi представила Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max на международном мероприятии в Париже. Однако базовая модель Xiaomi 18, которую на самом деле пока что ещё не анонсировали, тоже привлекла к себе внимание — инсайдер в социальной сети X опубликовал фотографию, которая, предположительно, стала первым живым снимком новинки. На снимке изображена белая версия смартфона с металлической рамкой и квадратным блоком камер со скруглёнными углами. В нём расположены три камеры, но, в отличие от моделей Pro, дополнительного экрана на задней панели нет. Инсайдер также поделился предполагаемыми характеристиками устройства. Большинство из них совпадает с информацией, которая появилась в утечках ещё в сентябре, хотя есть и некоторые расхождения.

По имеющимся данным, Xiaomi 18 получит плоский 6,4-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В нём будет использоваться панель TCL M11, а за производительность должен отвечать процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6. Основная камера получит разрешение 200 Мп и оптическую стабилизацию изображения, а компанию ей составят сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и телеобъектив с таким же разрешением и оптической стабилизацией. Ёмкость аккумулятора составит около 7000 мАч, поддерживаться будет проводная зарядка мощностью 100 Вт. Среди других ожидаемых особенностей называются защита от воды и пыли по стандарту IP69, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и порт USB 3.2.