Раскрыты характеристики видеокарты AMD Radeon RX 7600

Вчера были раскрыты окончательные характеристики грядущей видеокарты AMD Radeon RX 7600 8 ГБ, которая, к сожалению для потенциальных покупателей, имеет куда более высокую потребляемую мощность по сравнению с серией NVIDIA RTX 4060. AMD Radeon RX 7600 8 ГБ считается видеокартой среднего класса, основанной на графическом процессоре RDNA 3 начального класса. Этот графический процессор RDNA 3 известен как Navi 33 и является наименьшим и единственным чипом в семействе, который использует монолитный дизайн на 6 нм. Кроме того, теперь появилась информация о том, что видеокарта AMD Radeon RX 7600 будет оснащена графическим процессором Navi 33 XL, включающим 13,3 миллиарда транзисторов на кристалле площадью 204 мм2.

Этот чип на 14% меньше, чем чипы Navi 23, используемые в серии Radeon RX 6600, при этом чип предлагает в общей сложности 32 вычислительных блока, 32 блока аппаратной трассировки лучей, 64 ускорителя искусственного интеллекта и в общей сложности 2048 потоковых процессоров. Частота ядра установлена на уровне 2250 МГц в режиме Gaming и 2625 МГц в режиме Boost, что обеспечивает максимальную вычислительную производительность в 21,75 TFLOPS (FP32) и 43,5 TFLOPS (FP16). Также видеокарта AMD Radeon RX 7600 будет оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 с частотой 18 Гбит/сек через интерфейс 128 бит. И хотя все эти характеристики выглядят достаточно привлекательно и модель кажется прямым конкурентом видеокарте RTX 4060, на деле решение AMD потребляет слишком много энергии.