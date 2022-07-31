Раскрыты спецификации смартфона Motorola Moto S30 Pro

Компания Motorola планирует выпустить в ближайшее время новые устройства: это Moto X30 Pro и Razr 2022 на базе чипсета Snapdragon 8+ Gen 1. Но официального анонса еще не было. Moto S30 Pro был замечен в базе TENAA и были раскрыты его ключевые характеристики.

Moto S30 Pro получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ с соотношением сторон 20:9 и встроенным сканером отпечатков пальцев. По некоторым данным, устройство может иметь частоту обновления 120 Гц. Новинка получит систему камер из трех датчиков с поддержкой записи видео в разрешении 8K. Доступные конфигурации включают: 8 ГБ/12 ГБ/16 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ встроенной памяти. Устройство будет работать с My UI на базе ОС Android 12. Смартфон представят в черном, золотом, синем, белом, голубом, красном, серебристом и сером цветовом исполнении.