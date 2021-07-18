Рассекречен дизайн планшета Xiaomi Mi Pad 5

Инсайдер со стопроцентно достоверной историей утечек опубликовал схематичное изображение планшета Xiaomi Mi Pad 5, официальный релиз которого состоится уже в следующем месяце. Отметим довольно тонкие рамки вокруг экрана, дизайн сдвоенной камеры в стиле Xiaomi Mi 11 и четыре громкоговорителя.

Ранее сообщалось, что в серию Xiaomi Mi Pad 5 войдут три модели, которые получат процессоры Snapdragon 870, Snapdragon 860 и Snapdragon 768G, дисплеи с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и поддержкой стилуса. При этом, планшет на Snapdragon 860 будет стоить около 310 долларов.