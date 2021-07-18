Рассекречен дизайн планшета Xiaomi Mi Pad 5

Инсайдер со стопроцентно достоверной историей утечек опубликовал схематичное изображение планшета Xiaomi Mi Pad 5, официальный релиз которого состоится уже в следующем месяце. Отметим довольно тонкие рамки вокруг экрана, дизайн сдвоенной камеры в стиле Xiaomi Mi 11 и четыре громкоговорителя.

Ранее сообщалось, что в серию Xiaomi Mi Pad 5 войдут три модели, которые получат процессоры Snapdragon 870, Snapdragon 860 и Snapdragon 768G, дисплеи с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и поддержкой стилуса. При этом, планшет на Snapdragon 860 будет стоить около 310 долларов.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Pad 5
Планшет Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 оцен...
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Xiaoxin Pad Pro 2021, который работает под управл...
Amazon представила новые планшеты Fire с...
Amazon обновила свой планшеты Fire, выпустив новое планшеты 11-го поколения, которые отличаются новым диз...
Представлен планшет Lenovo Yoga Tab 13...
Компания Lenovo пополнила ассортимент флагманских планшетов моделью Yoga Tab 13, которая появится в прода...
Samsung Galaxy Tab S7+ Lite получит подд...
Мы знаем дизайн планшета Samsung Galaxy S7 + Lite благодаря просочившимся рендерам, кроме того, благодаря...
Планшет Lenovo Tab P11 Plus оценен в 300...
Сегодня компания Lenovo представила не только планшет Yoga Tab 11, но и более доступную модель Tab P11 Pl...
Huawei MatePad Pro2 выпустят в начале ию...
Сетевые источники раскрыли дату релиза новых смарт-часов, планшетов и ноутбуков компании Huawei. Итак, 19...
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE вышел в...
Компания Samsung дала старт российским продажам планшетов Galaxy Tab S7 FE и Galaxy Tab A7 Lite, которые ...
Apple планирует обновить экраны доступны...
В апреле Apple наконец подтвердила все слухи о своем новейшем поколении iPad Pro. Компания перешла на тех...
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)
Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor