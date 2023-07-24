Рассекречен дизайн смартфона Sony Xperia 5 V

В сети появилось рекламное видео смартфона Sony Xperia 5 V, который еще не был представлен официально. Отметим наличие вертикального блока основной камеры с двумя модулями (в предыдущем поколении было три модуля), немного скругленные грани, широкие рамки под и над дисплеем, 3,5-мм гнездом для наушников, а также белую, черную и голубую расцветки. Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие топовой 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Официальный релиз Sony Xperia 5 V ожидается в сентябре этого года.