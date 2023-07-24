Рассекречен дизайн смартфона Sony Xperia 5 V

В сети появилось рекламное видео смартфона Sony Xperia 5 V, который еще не был представлен официально. Отметим наличие вертикального блока основной камеры с двумя модулями (в предыдущем поколении было три модуля), немного скругленные грани, широкие рамки под и над дисплеем, 3,5-мм гнездом для наушников, а также белую, черную и голубую расцветки. Что до технических характеристик, смартфону приписывают наличие топовой 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, до 16 ГБ оперативной памяти и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт. Официальный релиз Sony Xperia 5 V ожидается в сентябре этого года.

Представлен смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Editio…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy S23 Ultra Limited Edition, которая отлич…
Бюджетный смартфон TCL 40 SE вышел в России …
Компания TCL дала старт российским продажам смартфона TCL 40 SE, который оценен в 14 и 16 тысяч рублей за…
OnePlus 12 должны представить уже в этом году…
Если все пойдёт по плану, мы увидим релиз смартфона OnePlus 12 уже в конце этого года. Как и прежде, смар…
Флагманский смартфон OnePlus 12 получит экран OLED QHD…
Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне On…
iPhone 15 будет поддерживать сразу две беспроводные зарядки…
Смартфоны iPhone 15 и Pro-версии, безусловно, во многом будут сильно отличаться друг от друга, но инсайде…
Обзор TECNO Spark 10 Pro. Выбор смартфона до 15 тысяч летом-…
В центре внимания сегодня будет среднебюджетный смартфон TECNO Spark 10 Pro с 6.8-дюймовым дисплеем, подд…
Motorola Razr 40 Ultra показали на рендерах …
Авторитетный информатор Evleaks поделился новыми изображениями складного смартфона Motorola Razr 40 Ultra…
DxOMark оценили камеру в Google Pixel Fold…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры складного смартфона Google Pixel…
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
Обзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станциейОбзор Philips Xenium E227. Кнопочный телефон с настольной зарядной станцией
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАчОбзор Infinix Smart 6 HD. Ультрабюдженик с аккумулятором на 5000 мАч
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor