Рассекречены характеристики Redmi Note 10

Профильное издание Slashleaks поделилось фотографиями и подробностями о смартфоне Redmi Note 10, который будет представлен уже 24 ноября. Согласно данным надежного источника, аппарат получит 6,53-дюймовый экран с разрешением 2340:1080 пикселей, восьмиядерную платформу с тактовой частотой 2 ГГц, 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 5900 мАч, а также корпус с размерами 162,29:77,24:9,6 мм и массой 198 граммов.

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