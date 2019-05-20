Рассекречены характеристики бюджетного флагмана Redmi K20

Сетевые источники опубликовали скриншот с характеристиками флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая. Итак, аппарат оснастят 6,39-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на основе 48 Мп датчика IMX586 и объектива с апертурой F/1,7, вспомогательным 13-Мп модулем со сверхширокоугольной оптикой, третьим модулем с телеобъективом и разрешением 8 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 855, а также 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. В бенчмарке Geekbench смарфон набрал 3500 баллов в однопоточном тесте и 11100 баллов при использовании всех ядер.