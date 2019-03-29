Разбор камеры Oppo Reno

Камеры Periscope - это способ обеспечить большие фокусные расстояния в тонком форм-факторе смартфона.

Но как они работают? Видео, демонстрирующее разборку камеры Oppo Reno, может пролить свет на это. Модуль перископа имеет размеры всего 23,5 х 11,5 х 5,73 мм.

В целом он довольно маленький, поэтому не занимает слишком много внутреннего объема. Модуль состоит из трех основных частей: призмы, линз и сенсора. Объективы выпускаются как единое целое, они имеют специальную конструкцию «D-Cut», которая помогает поддерживать модуль тонким. Магнитная катушка перемещает призму для достижения оптической стабилизации изображения. Основная широкоугольная камера телефона также имеет OIS. Две камеры могут работать вместе для достижения 10-кратного гибридного увеличения.