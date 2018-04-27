Игровая мышка Razer Abyssus Essential вышла в продажу — теперь все желающие могут получить крутой девайс для активных игр. Главное преимущество модели в поддержке Razer Chroma — вы можете подсоединить продукт к системе, настроить подсветку в тон с остальными устройствами и получать удовольствие от внешнего вида. Помимо этого, естественно, производитель порадовал нас высоким качеством сборки и дорогими материалами — пластик прочный, приятный на ощупь, отлично лежит в руке. Внутри установлен игровой сенсор с разрешением 7200 DPI, а стоимость новинки составляет 49,99 долларов. Это идеальное решение для тех, кто хочет продукт от известного бренда, но не хочет платить слишком много личных средств. За адекватные деньги берем Razer Abyssus Essential и играем с комфортом и радостью. Ждем в местных магазинах.