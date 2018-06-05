Обзор Razer Abyssus Essential. Лучшая игровая мышка начального уровня

В конце весны компания RAZER анонсировала выход игровой мышки начального уровня Razer Abyssus Essential. Особенностью новинки стала установка сенсора с чувствительностью 7200DPI и высокий ресурс кнопок, рассчитанный на 10 миллионов срабатываний. Из полезных опций также отметим поддержку управления при помощи программного обеспечения и фирменную подсветку CHROMA. Она самая доступная в модельной линейке с поддержкой этой технологии.

Razer Abyssus Essential обзор

Согласно информации на официальном сайте производителя, эта мышка будет продаваться эксклюзивно в сети ДНС с рекомендованной стоимостью в 3499 рублей - https://goo.gl/pCJZzA

Комплектация

Поставляется манипулятор в компактной коробке из плотного картона, оформленной в фирменных цветах компании. С обратной стороны описаны основные конструктивные особенности этой мышки. Комплект включает руководство пользователя, гарантийный талон и пару наклеек с логотипом.

Внешний вид

За основу Razer Abyssus Essential взята оригинальная Abyssys с рядом конструктивных правок, касающихся отказа от софт-тач, в пользу более практичного матового покрытия.

Это положительно сказалось на тактильных ощущениях и избавит владельца от необходимости частой чистки спинки в ходе ежедневной эксплуатации.

Мышка подойдет, как левшам, так и правшам. Корпус симметричный, это касается и формы кнопок.

Дополнительные боковые кнопки в этой модели отсутствуют. Края корпуса немного утоплены в направлении основания, обеспечивая удобный хват.

Основные кнопки являются продолжением спинки. Между ними зафиксировано колесико с резиновым протектором.

По центру каждой из кнопок углубление, повторяющее форму пальца. Форма относительно плоская с небольшой высотой в 38 мм в самой высокой точке.

На спинке Razer Abyssus Essential красуется подсвечиваемый логотип производителя. Дополнительно к нему есть прозрачная вставка по всему периметру основания.

Визуально подсветка не бросается в глаза, она создает фоновое освещение вокруг манипулятора. Отлично будет смотреться в паре с ковриком Razer Goliathus Chroma. Они будут работать в симбиозе, создавая общий эффектный фон на рабочем пространстве пользователя.

Увеличилась площадь тефлоновых ножек, скольжение должно стать лучше, как и ранее в дальнейшем можно будет приобрести сменные ножки.

Софт

Место выхода кабеля усиленно и защищенно от перегибов. Кабель без тканевой оплетки. Длина 2.1 метра.Razer Abyssus Essential поддерживает центр управления Synapse 3. Последние обновления повысили стабильность работы, с учетом активной эксплуатации, мы не наблюдали проблем с настройкой и скоростью работы. Программа использует активное подключение к сети для хранения настроек пользователя и актуализации версии программного обеспечения. Из пожеланий, необходимо увеличение количество модулей и внедрение поддержки по популярным играм (подсветка).

В главном окне отображается активная периферия и установленные модули. Перейдя в настройки мышки можно будет задать действия кнопок, с учетом отсутствия дополнительных, выбираются только основные кнопки и колесико прокрутки.

Во вкладке эффективность можно задать пять уровней чувствительности (есть опция изменения количества уровней DPI). Выставляется частота опроса сенсора.

Меняется яркость подсветки, активируется при желании синхронизация эффекта подсветки по всей периферии.

Проводится калибровка поведения сенсора в зависимости от используемого покрытия. В списке выводятся коврики RAZER.

Доступен редактор макросов с редактированием сценария работы. Меняются задержки между действиями.

Тестирование

Тесты Razer Abyssus Essential мы проводили с ковриком Razer Goliathus Chroma и рядом моделей от конкурентов. Работает оптический сенсор Pixart PMW3339DB-TZV1 предсказуемо и контролируемо. Его не срывает в диапазоне от 200 до 4000DPI, на высоких настройках чувствительности заметно сглаживание и появляется дрожание. Назвать это проблемой сложно, ранее протестированные мышки с этим сенсором вели себя аналогично. Хедшоты и убийства в сетевых шутерах с ней были далеко не редким событием.

Итоги по Razer Abyssus Essential

Эргономика у неё универсальная, времени на привыкание не требуется. Из особенностей у неё компактные габариты, в ладонях среднего и больших размеров будет утопать. Вес у мышки легкий, она хорошо сбалансирована. Движение по всем осям без сопротивления, плавное.Razer Abyssus Essential стала достойным ответом на выпуск конкурентами мышек на базе сенсора PMW 3325. Симметричный корпус, настраиваемая подсветка, поддержка макросов, хорошая эргономика и адекватное поведение сенсора в диапазоне до 4000 DPI. В сегменте до 3500 рублей она станет лучшим выбором при поиске игрового манипулятора.