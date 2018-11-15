Razer BlackWidow Lite официально представлена

Сегодня компания Razer официально представила свою новую механическую клавиатуру BlackWidow Lite, которая подходит и для игр, и для работы. За основу клавиатуры взяты механические переключатели Razer оранжевого цвета, они обеспечивают максимально тихую работу и отчётливую отдачу, что позволяет работать с большим комфортом. Помимо этого, данные переключатели имеют срок службы в 80 миллионов нажатий. Это заметно больше, чем у любого другого типа переключателей на рынке, даже среди самых дорогих моделей. Дизайнеры также решили отказаться от цифрового блока и дополнительных клавиш, чтобы получить максимально компактный вариант устройства. В итоге, вы можете с удовольствием играть в игры или работать с текстом, новинка подходит абсолютно для любых задач. В этом плане BlackWidow Lite нам очень понравилась — большая часть современных клавиатур подходят либо для игр, либо для труда. Теперь есть ультимативный вариант.