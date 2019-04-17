Razer Core X Chroma спасет ваш ноутбук

Пользователи обожают свои ноутбуки, ведь они мобильные, легкие и удобные в работе. Правда, с производительностью у современных ноутбуков большая беда, ведь в такой компактный корпус тяжело поставить производительное железо. И если у вашего ноутбука нет дискретной видеокарты, то поиграть в хорошие игры просто не получится. Точнее, раньше это было нереально, а сейчас вы можете с удовольствием поиграть в любые игры вместе с Razer Core X Chroma. Это корпус для внешней видеокарты, который оборудован подсветкой и выглядит очень привлекательно. Для тех, кто хочет на ноутбуке и играть, и работать, это лучший вариант на каждый день. Приехал с работы, подключил эту штуку к ноутбуку и играешь себе в крутые игры в высоком разрешении и без всяких лагов.