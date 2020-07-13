Razer DeathAdder V2 Mini уменьшенная версия игровой мыши DeathAdder

В продаже появилась новая игровая мышь Razer DeathAdder V2 Mini. Мышка сохранила культовый дизайн и форму, весит она теперь всего 62 грамма.

Конструкция рассчитана для любой ладони. В комплекте есть вставки Mouse Grip Tape, которые можно закрепить на верхние кнопки и боковые стороны для лучшего захвата мыши.

Новинка использует оптический датчик до 8500 DPI. Фирменные переключатели Razer имеют срок службы до 70 миллионов нажатий. Razer DeathAdder V2 Mini оснащена шестью программируемыми кнопками. Настроить их можно с помощью программного обеспечения Razer Synapse 3. Подсветка соответствует стилю Razer.

Игровая мышь Razer DeathAdder V2 Mini доступна по цене 60 евро.
Комментарии и отзывы Razer DeathAdder V2 Mini
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