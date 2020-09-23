Razer DeathAdder V2 Pro - бесспорный выбор для настоящего геймера

Razer выпустила беспроводную версию популярной мыши DeathAdder. Выпущенная в 2006 году DeathAdder была продана по всему миру тиражом более 10 миллионов экземпляров, и это позволило ей стать самой популярной линейкой игровых мышей Razer среди геймеров и киберспортсменов.

Компания сохранила эргономичную форму DeathAdder и теперь мышь является беспроводной благодаря Razer HyperSpeed Wireless. Игровая мышь DeathAdder V2 Pro предлагает три режима подключения: через Bluetooth, через Razer HyperSpeed Wireless для сверхнизкой задержки или через кабель Razer Speedflex, чтобы продолжать пользоваться мышью во время подзарядки.

Razer DeathAdder V2 Pro имеет улучшенный датчик Razer Focus + с разрешением 20K точек на дюйм. Мышь оснащена переключателями Razer второго поколения для более четких тактильных щелчков с помощью инфракрасного светового луча с временем отклика 0,2 мс. Заявленный срок службы переключателей составляет 70 миллионов нажатий. Колесо прокрутки также имеет более низкое сопротивление прокрутки.

С помощью ПО Razer Synapse 3 можно настроить до 5 профилей. Мышь поддерживает зарядку с док-станцией Razer Mouse Dock Chroma. Игровая мышь Razer DeathAdder V2 Pro доступна для заказа по цене 129,99 долларов.
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