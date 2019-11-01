Razer Firefly V2 светится очень ярко

В последнее время производители компьютерного железа стали весьма активно делать гаджеты с подсветкой, о которых пару лет назад никто даже и не мечтал. К примеру, у компании Razer, которую мы все хорошо знаем, вышла в продажу новинка под названием Razer Firefly V2. Это коврик, который оборудован RGB-подсветкой с девятнадцатью зонами и выглядит устройство очень круто. Все же назвать Razer Firefly V2 просто ковром язык не поворачивается, ведь подсветка здесь очень крутая, привлекательная и яркая. Если вы большой фанат именно подсветки, то стоит обязательно посмотреть в сторону этой новинки, ведь за свои деньги это лучшее устройство в сегменте. Да и конкурентов у Razer Firefly V2 просто нет, ведь ни у кого настолько красивой подсветки банально нет.