Razer Huntsman Elite с линейными переключателями

Сейчас крупные производители игровых клавиатур стали активно работать над своими собственными переключателями механического типа, так как это позволяет выделиться на фоне конкурентов и снизить расходы на производство. Теперь вот в продажу поступила клавиатура Razer Huntsman Elite с линейными оптическими переключателями Razer Linear Optical Switch, который компания Razer сама разработала и теперь активно использует. Главный бонус данной клавиатуры в ее скорости считывания нажатия. Вы только нажали на клавишу, а компьютер уже зарегистрировал нажатия и в играх, особенно тех, где реакция важна, этот бонус будет особенно заметен. Ждем релиза в России и цен для нашего рынка, тогда можно будет сказать насколько продукт доступен.