Razer Huntsman Tournament Edition выглядит шикарно

В последнее время все больше геймеров стремятся в киберспорт, каждый хочет достичь чего-то в соревновательных дисциплинах. И производители игровой периферии, что неудивительно, выпускают все новые и новые модели мышек, клавиатур и гарнитур, чтобы вы могли без труда играть и получать от этого удовольствие. В этом плане компания Razer преуспела и выпустила еще одну громкую новинку под названием Razer Huntsman Tournament Edition. Это очень компактное решение, которое выглядит очень стильно, лишено дополнительной панели с клавишами, которая в играх не используется, плюс есть все необходимое для того, чтобы вы играли и наслаждались. Стоимость новинки пока что не называется, но на текущий момент это идеальное решение на все случаи жизни.