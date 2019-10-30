Razer Junglecat поможет вашему смартфону

Фанаты мобильного гейминга на протяжении длительного времени жалуются на то, что их устройства не могут раскрыть всего потенциала шутеров. Дело в том, что стрелять со смартфона очень неудобно, так как сенсорный экран не совсем подходит для того, чтобы целиться, бегать и стрелять одновременно. Однако в компании Razer решили побороть этот недостаток и представили контроллер Razer Junglecat, который подходит для смартфонов и позволяет вам играть в игры с удовольствием. Главная фишка новинки в корпусе, который оборудован аппаратными элементами управления и отлично подходит для шутеров, гонок, платформеров и прочих проектов. Это именно то, что позволит вам играть с удовольствием и не думать даже о приобретении игрового компьютера.