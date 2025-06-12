Razer Kishi V3 Pro XL поддерживает даже iPad Pro

С сегодняшнего дня iPad Mini — далеко не самый крупный планшет, который можно вставить в мобильный геймпад (и не сломать его при этом). Новый Razer Kishi V3 Pro XL за 200 долларов способен вместить даже 13-дюймовый iPad или Android-планшет с разъёмом USB Type-C. Кроме того, все модели линейки Kishi V3 получили полноразмерные аналоговые стики с магнитной системой, а не с обычными физическими контактами — это значительно снижает риск появления эффекта дрейфа стиков. Рукоятки стали более массивными и получили текстурированное покрытие, что делает хват более уверенным. Также остались две настраиваемые макрокнопки возле курков, как у предыдущих поколений, и добавилась ещё одна пара сзади, у основания рукоятей. Поддержка виброотдачи есть только у моделей V3 Pro и V3 Pro XL, причём она работает только на Android или при подключении к ПК через USB Type-C (кабель в комплект не входит).

Это действительно крутая штука для тех пользователей, которые хотят играть в современные тайтлы на своём планшете, но при этом не взаимодействовать с сенсорными элементами ввода. С другой стороны, контроллер за 200 долларов выглядит слишком уж дорогим удовольствием, особенно на фоне того, что планшеты Apple поддерживают подключение почти любых геймпадов, которые только есть в продаже. А эти геймпады можно купить долларов за 20, то есть в десять раз дешевле. Стоит учитывать это, если решите приобрести себе игровую периферию специально для планшета iPad или iPad Pro.