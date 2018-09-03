Razer Kraken Tournament Edition стоят 100 баксов

Давненько компания Razer не выпускала классных гарнитур. Новинка под названием Razer Kraken Tournament Edition исправляет ситуацию — теперь у пользователей будет возможность купить действительно шикарный вариант для игр. Здоровенные 50-мм излучатели выдают классное качество звука, чаши большие и мягкие, выполнены из дорогой экологической кожи. Помимо всего этого, новые наушники поддерживают технологию THX Spatial Audio. Она позволяет сформировать объемную картину звуковой сцены, которая существенно отличается от того, что вы можете услышать на обычных наушниках с 7.1-канальным звуком. Вероятно, это одно из лучших звучаний на рынке гарнитур, хотя в играх такого качества вам может и не нужно. Стоит такая красота 100 долларов, то есть не очень дорого получается на самом деле.