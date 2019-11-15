Razer Kraken Ultimate покорит геймеров

Компания Razer довольно часто радует нас крутыми игровыми решениями, которые за свои деньги легко уделывают всех потенциальных конкурентов. Гарнитура Razer Kraken Ultimate является ярким тому примером — здесь есть поддержка технологии THX Spatial Audio с отличным качеством звука, есть качественный микрофон на гибкой штанге, есть подсветка на чашах. Все это продают за 150 евро, что вполне приятно по текущему состоянию рынка игровой периферии. И если вы хотите лучшее решение на рынке, то стоит посмотреть именно на данную модель, ведь она предоставляет лучшее качество звука на рынке. Даже если вы играете в игры и просто хотите насладиться атмосферой — данная модель вам подойдет на сто процентов. Ждем устройство в России, верно?